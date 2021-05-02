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Христово Воскресение: Пасха в Сухумском Кафедральном соборе

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© Sputnik / Леон Адлейба
Во всех действующих православных храмах Абхазии прошли пасхальные богослужения.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210502/1032343021/Khristovo-Voskresenie-Paskha-v-Sukhumskom-Kafedralnom-sobore.html

Православные христиане в воскресенье 2 мая отмечают Пасху — Воскресение Христово. Пасхальные богослужения проходили во всех православных храмах Абхазии.

По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.

Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. А именно, Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи.

Всего празднование Пасхи длится 40 дней, в память 40-дневного пребывания воскресшего Христа со своими учениками, после чего Он вознесся на небо.

Ветхозаветный праздник Пасхи был установлен в память исхода евреев из Египта, где они находились в рабстве. Христиане подразумевают под Пасхой переход от смерти к новой жизни, от земли к небу.

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, получивший такое название от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") — в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. 

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