Парад Победы и шествие под дождем: День Победы в Абхазии

Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Абхазии в воскресенье 9 мая.

В Абхазии отметили День Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на непогоду, в столице состоялись праздничные мероприятия. С утра у Площади Свободы собрались участники акции "Бессмертный полк". Более 40 человек были в составе колонны и держали в руках портреты родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Шествие завершилось у памятника Неизвестному солдату, где участники замкнули парад Победы.

В этом году в параде приняли участие 607 военнослужащих и 17 парадных расчетов, а также военный оркестр седьмой российской военной базы.

В составе пеших колонн выступили авиационная группа Минобороны Абхазии, артиллерийская группа, служащие погрануправления СГБ Абхазии и ФСБ России в республике, а также представители МЧС, МВД, Государственной миграционной службы и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.

У Памятника Неизвестному солдату также состоялась церемония возложения цветов. Почтить память погибших в Великой Отечественной войне к памятнику пришли глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, глава Сухума Беслан Эшба, а также военнослужащие, представители ведомств и жители столицы.

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