Евро-2020: острые моменты и яркие эмоции

Шестнадцатый чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020 проходит в одиннадцати городах с 11 июня по 11 июля. смотрите в фотоленте самые яркие моменты уже сыгранных матчей.

Неделю назад стартовал Евро-2020. Футбольный турнир был запланирован на 2020 год, но его отложили из-за пандемии коронавируса.l

В чемпионате принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп: 20 команд отобрались напрямую, еще четыре завоевали путевки через плей-офф.

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.

Наибольшее количество матчей (восемь) примет Лондон, в котором состоятся полуфиналы и финал. На одну игру меньше увидят зрители в Санкт-Петербурге. Групповая стадия ЕВРО-2020 пройдет 11-23 июня, плей-офф стартует 26 июня.

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