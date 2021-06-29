Море, бикини и закат: лето в Абхазии

Подходит к концу первый месяц лета. Курортный сезон в Абхазии начался активно, и количество туристов в стране постепенно увеличивается. Спрос на туры в Абхазию увеличился и в связи с ужесточением антиковидных ограничений в Краснодарском крае.

Пляжи Пицунды и Гагры еще не переполнены, но и полупустыми их тоже назвать нельзя. Десятки тысяч гостей Абхазии наслаждаются солнечной погодой, теплой морской водой и принимают солнечные ванны.

Многие посещают республику в рамках однодневных экскурсий. В маршрут входят такие туристические направления, как Гагра, Рицинский национальный реликтовый парк, Пицунда и Новый Афон.

По прогнозам Министерства туризма Абхазии, в этом году республика планирует принять около полутора миллионов гостей, что примерно на полмиллиона больше, чем годом ранее. К середине июня Рицинский национальный реликтовый парк посетили более 150 000 человек, а Новоафонскую пещеру более 100 000.

Такой туристический "бум" связан с тем, что Россия закрыла сообщение со многими странами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.