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Море, бикини и закат: лето в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пляж "Курорта Пицунда" за три дня до конца июня 2021 года.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210629/1032732172/More-palmy-i-zakat-Abkhaziya-turisticheskaya.html

Курортный сезон набирает обороты, туристы, пляжи и излюбленные гостями страны места – в фотоленте Sputnik Абхазия.

Подходит к концу первый месяц лета. Курортный сезон в Абхазии начался активно, и количество туристов в стране постепенно увеличивается. Спрос на туры в Абхазию увеличился и в связи с ужесточением антиковидных ограничений в Краснодарском крае.

Пляжи Пицунды и Гагры еще не переполнены, но и полупустыми их тоже назвать нельзя. Десятки тысяч гостей Абхазии наслаждаются солнечной погодой, теплой морской водой и принимают солнечные ванны.

Многие посещают республику в рамках однодневных экскурсий. В маршрут входят такие туристические направления, как Гагра, Рицинский национальный реликтовый парк, Пицунда и Новый Афон.

По прогнозам Министерства туризма Абхазии, в этом году республика планирует принять около полутора миллионов гостей, что примерно на полмиллиона больше, чем годом ранее. К середине июня Рицинский национальный реликтовый парк посетили более 150 000 человек, а Новоафонскую пещеру более 100 000.

Такой туристический "бум" связан с тем, что Россия закрыла сообщение со многими странами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

 

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