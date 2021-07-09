Подтопленный Сочи, пожары в Канаде и футбол: самые яркие фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
Подтопленный Сочи, природные пожары в Канаде, болельщики Евро-2020, борьба с коронавирусом - все это и многое другое в объективе фотографов со всего мира.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.
Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Петербурге. Для Санкт-Петербурга ЕВРО-2020 завершился матчем 1/4 финала между сборными Испании и Швейцарии.
Съемочная группа Sputnik Абхазия побывала в селе Кутол, где молодой житель решил возобновить семейное дело и занялся выращиванием чая.
Городские службы с утра приступили к ликвидации последствий штормового ветра, который обрушился на республику вечером 4 июля.
В результате шквалистого ветра никто не пострадал, в ликвидации последствий стихии задействовано более пятидесяти сотрудников МЧС Абхазии.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 168 человек из 467 протестированных в Абхазии.
В связи с ухудшением эпидобстановки в стране, увеличением количества зараженных коронавирусом в Гудаутском ковидном госпитале открыто дополнительное отделение.
Главной темой фестиваля «Opera Viva” в этом году было творчество композитора Джоаккино Россини, музыканты исполнили его произведения.
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