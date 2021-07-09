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Подтопленный Сочи, пожары в Канаде и футбол: самые яркие фото недели

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© REUTERS / Johanna Geron
Фархана Боди позирует на 74-м Каннском кинофестивале, Франция.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210709/1032805957/Podtoplennyy-Sochi-pozhary-v-Kanade-i-futbol-samye-yarkie-foto-nedeli.html

Подтопленный Сочи, природные пожары в Канаде, болельщики Евро-2020, борьба с коронавирусом - все это и многое другое в объективе фотографов со всего мира.

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik.

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Подтопленный Сочи, пожары в Канаде и футбол: самые яркие фото недели
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