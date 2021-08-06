Природное чудо Абхазии: лето в Рицинском национальном парке

Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Его территория составляет 36 тысяч гектаров.

В парке можно увидеть много природных достопримечательностей страны – озеро Рица, Голубое зоре, Гегский, Молочный и Птичий водопады, "мини" водопады Девичьи и Мужские слезы, Юпшарский каньон. Также у гостей и жителей Абхазии есть возможность окинуть взглядом просторы парка со смотровой площадки "Прощай, Родина" и прокатиться на байдарках по рекам Бзыбь и Гега, на катамаранах и электромоторных лодках по Рице, преодолеть страх высоты на "тарзанках".

Озеро Рица расположено на высоте 950 метров над уровнем моря, его глубина составляет 116 метров. Дорога выше озера ведет к минеральным источникам в долине Ауадхара, озерам Малая Рица и Мзы, а также к Альпийским лугам и "студенческой поляне", где туристы и местные жители любят проводить время.

Ежегодно среди туристов растет популярность пеших маршрутов. В парке пять таких маршрутов и один из них открыли не так давно.

Посещаемость Рицинского парка в 2021 году побила рекорд со дня открытия. С января по конец июля парк по билетам посетили более 300 тысяч взрослых и около 20 тысяч детей, что составило 116,9 миллиона рублей.