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Цхинвал в августе 2008 года: кадры очевидцев и журналистов

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© Sputnik / Ревмира Алборова
Цхинвал, эвакуация детей. Война 08.08.08.
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Sputnik Абхазия
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В ночь на 8 августа 2008 года грузинская армия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию и атаковала республику, разрушив значительную часть Цхинвала.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Уникальные кадры войны 2008 года, снятые очевидцами тех событий и журналистами, - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

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