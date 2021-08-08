Цхинвал в августе 2008 года: кадры очевидцев и журналистов

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Уникальные кадры войны 2008 года, снятые очевидцами тех событий и журналистами, - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.
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