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Сухум в воде: последствия проливного дождя в столице

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Проливной дождь прошел в Абхазии в ночь с 15 на 16 августа.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210816/1033043684/Sukhum-v-vode-posledstviya-prolivnogo-dozhdya-v-stolitse.html

За последний месяц сильные ливни уже в третий раз становятся причиной подтопления частных владений по всей республике.

Последствия проливных дождей для жителей столицы не становятся сюрпризом. Практически после каждого ливня Сухум просыпается маленькой Венецией – затоплены частные дома, нижние этажи многоэтажек, реки выходят из русел и растекаются по автостраде.

Уровень воды местами превысил полтора метра. По большей части пострадали дома и машины на улицах Чанба, Щеглова, Шотландской, Ашхацава, Академика Марра, Бегуа. Сотрудникам МЧС даже пришлось эвакуировать людей из подтопленных домов, затем они приступили к промывке дорог и тротуаров от ила и мусора.

В работе было задействовано более 40 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники, были привлечены спасатели из Гудауты, Очамчыры и Агудзеры.

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