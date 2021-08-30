За новой жизнью: афганские беженцы эмигрируют в Иран и Пакистан

Тысячи жителей Афганистана подались в Пакистан и Иран, опасаясь за свое будущее, люди эмигрируют наземным транспортом.

По данным СМИ, силы Пакистана открыли огонь по группе афганцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам на северо-западе Пакистана, и убили несколько человек.

Один из беженцев Шафикулла рассказал агентству РИА Новости, что с приходом "Талибана" к власти он потерял работу и намерен уехать в Иран.

"Моей зарплаты хватало, чтобы платить за дом. Теперь мы все потеряли работу и столкнулись с неизвестностью. Я поеду в Иран. Я рабочий, и, если у меня появится возможность, я попытаюсь выехать оттуда в одну из стран Европы", - сообщил он.

Хамид, эмигрирующий с женой и тремя детьми, посетовал, что у него нет денег, чтобы оставаться в Афганистане, потому что его офис закрылся.

"Я отправляюсь в бесцельный путь. Мне хватит денег на то, чтобы добраться до Пакистана. Я буду работать там, чтобы обеспечивать своих детей", - сказал он.

Представитель транспортной службы, занимающейся перевозкой афганцев через границу, Гул Агха рассказал, что цена на их услуги увеличилась, когда тысячи людей устремились из Афганистана.

"Цена увеличилась, поскольку топливо подорожало. Тем не менее люди готовы платить все, что у них есть", - отметил он.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа они вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. 26 августа у аэропорта произошел теракт. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России.