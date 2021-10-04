Митинг у Парламента Абхазии

В Парламенте Абхазии 4 октября продолжили обсуждение конфликта между депутатами Народного Собрания, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и сотрудниками МВД, который произошел 30 сентября.

Утром 4 октября у комплекса правительственных зданий для охраны выстроились сотрудники силовых органов. В Парламенте прошло рабочее совещание, в котором приняли участие генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, его заместители, глава СГБ Роберт Киут и участники конфликта депутаты Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба.

Депутат Гарри Кокая рассказал, что 30 сентября во время празднования Дня Победы и Независимости он поддался эмоциям и выстрелил в воздух на набережной Сухума, за что извинился перед своими избирателями и народом. Кокая заявил, что готов в полной мере нести ответственность и не собирается "пользоваться депутатской неприкосновенностью".

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба объяснил депутатам, что правовую оценку инциденту ведомство может дать в срок до 60 дней, согласно закону. Он добавил, что продолжается сбор доказательств, необходима полная всесторонняя проверка обстоятельств, опрошены не все ветераны войны, участвовавшие в инциденте.

Депутат Леонид Чамагуа предложил пригласить генпрокурора в Парламент с промежуточными результатами в пятницу или понедельник, чтобы люди понимали, что дело не пущено на самотек. После этого рабочее совещание завершилось.

Пока в Парламенте шло рабочее совещание, делегация ветеранов из Адзюбжи встретилась с президентом Асланом Бжания и потребовала окончательной отставки Дмитрия Дбар. Президент заявил, что будет принимать решение после проведения Генпрокуратурой проверки. Президент обратился к ветеранам и попросил их дать следствию время для проведения проверки, а также не политизировать ситуацию.

Собравшиеся у Парламента разошлись после обращения к ним ветерана войны Гиви Допуа. Узнать у депутатов, как решился вопрос, планируется в понедельник 11 октября.

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