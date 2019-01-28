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Хуан Гуаидо обратился к участникам акций протеста с конституцией в руке

Гуаидо объявил о новых акциях протеста

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
Политика
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (30)
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Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и второго февраля.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, который возложил на себя исполнение полномочий президента страны, призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и второго февраля, сообщает РИА Новости.

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© AFP 2019 / Hector Retamal
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По его словам, цель акции - борьба за получение гуманитарной помощи, борьба с узурпацией и за свободу прав человека.

Также сообщается, что в интервью американской газете Washington Post Гуаидо заявил, что оппозиция ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения от власти действующего главы государства Николаса Мадуро. 

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 21 января. На волне протестов Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран признали его. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США".

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. В Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.

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По данным неправительственных организаций, в ходе протестов было арестовано 791 человек, погибли 29 человек.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (30)
Теги:
протесты, Венесуэла


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