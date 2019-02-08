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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к подчинению и единству

Будет битва: Мадуро обещал побороться за зарубежные счета Венесуэлы

© REUTERS / HANDOUT
Политика
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (45)
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Власти США предоставили главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Боливарианской республики в американских банках.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал "тяжелую битву" за доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках, которые Госдепартамент США передал в управление лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо.

"Это тяжелая битва, сложная. Над этими счетами – взгляды и политические амбиции, чтобы украсть наши средства. Мы в настоящей битве, когда будут позитивные результаты, я сообщу стране. Эти деньги принадлежат стране, они превращаются в жилье, здоровье, развитие экономики", - заявил Мадуро.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (45)
Теги:
Николас Мадуро


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