Будет битва: Мадуро обещал побороться за зарубежные счета Венесуэлы

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал "тяжелую битву" за доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках, которые Госдепартамент США передал в управление лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо.

"Это тяжелая битва, сложная. Над этими счетами – взгляды и политические амбиции, чтобы украсть наши средства. Мы в настоящей битве, когда будут позитивные результаты, я сообщу стране. Эти деньги принадлежат стране, они превращаются в жилье, здоровье, развитие экономики", - заявил Мадуро.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.