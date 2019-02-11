Госсекретарь США отправился в Европу с антироссийским турне

Турне Майка Помпео начнется 11 февраля со столицы Венгрии, продолжится посещением Словакии и Польши, после чего он встретится в главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в Брюсселе и завершит поезду визитом в Исландию.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Госсек США Майк Помпео начинает в понедельник турне по странам Центральной Европы с целью активизировать политику Вашингтона на этом пространстве в противовес России и Китаю, сообщает РИА Новости.

"Мы пытаемся нарастить везде в Центральной Европе нашу дипломатическую, торговую, военную и культурную вовлеченность. Наша позиция в том, что это назрело и необходимо. Отчасти последние десять лет или около того имел место недостаток американского активного участия в Центральной Европе, что привело к возникновению вакуумов, которые Китай и Россия с радостью заполнили", — заявлял ранее дипломат.

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По его словам, европейским партнерам США необходимо показать, что у них есть альтернатива России и Китаю. В частности, речь идет об альтернативах в сфере поставок энергоресурсов, а также привлечения финансирования.

К числу проблем для обсуждения госдеп отнес поддержку руководством Венгрии строительства газопровода "Турецкий поток". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Владимиру Путину рассмотреть возможность продления ветки этого газопровода до Венгрии.

Кроме того, Помпео будет призывать Будапешт "прекратить блокирование взаимодействия НАТО с Украиной". В частности, Венгрия не раз блокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне из-за разногласий по украинскому закону об образовании, существенно сокращающему возможность обучения на языках нацменьшинств.

Будапешт также обеспокоен новой военной базой в Закарпатье, которую Киев разместил в нескольких километрах от границы с Венгрией, входящей в Евросоюз и НАТО. Орбан прямо заявлял о невозможности сотрудничества с действующим политическим руководством Украины и о том, что у Киева нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС.