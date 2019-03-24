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Вид на границу Сирии и Израиля, 14 февраля 2019

Признание через Twitter: как Трамп актуализирует спор вокруг Голанских высот

© REUTERS / Ammar Awad
Политика
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Американский президент Дональд Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Вашингтону пора сделать такой шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом и признать Голанские высоты за Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить Трампа за эту инициативу. Он назвал отважным заявление американского лидера и добавил, что "Иран стремится использовать Сирию как плацдарм для уничтожения Израиля".

"Я собираюсь говорить с Трампом о Голанских высотах, его исторической декларации, о Сирии, о продолжении давления на Иран, о санкциях, которые они восстановили и собираются ввести, о беспрецедентном сотрудничестве между нами в области безопасности и разведки", - сообщил Нетаньяху.

Дамаск, в свою очередь, заявил, что не признает никаких юридических последствий заявления Трампа.

"Сирия рассматривает эти заявления как враждебный, беспрецедентный и безответственный шаг, который несет опасность для стабильности и безопасности Ближнего Востока и всего мира. Эта американская позиция стала вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Голанских высот, она не имеет никакого отношения к международному праву и уставу ООН", - приводит слова постоянного представителя Сирии в ООН Башара аль-Джаафари агентство РИА Новости.

Израильский истребитель F-15. Архивное фото
© AFP 2019 / JACK GUEZ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности - прямое нарушение решений ООН.

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич также напомнила, что Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. Во время арабо-израильских конфликтов страны Варшавского договора поставляли вооружение и технику, в частности, Сирии и Египту. По итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.

После вторжения террористов в 2013 году ООН свернула свою миссию в этом районе. В 2018 году армия Сирии установила контроль над граничащей с Израилем провинцией Эль-Кунейтра, после чего российская военная полиция выставила наблюдательные посты вдоль линии "Браво" — сирийской части границы. В том же году миротворцы ООН возобновили патрулирование демилитаризованной зоны.

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