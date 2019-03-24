Признание через Twitter: как Трамп актуализирует спор вокруг Голанских высот

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Вашингтону пора сделать такой шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом и признать Голанские высоты за Израилем.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить Трампа за эту инициативу. Он назвал отважным заявление американского лидера и добавил, что "Иран стремится использовать Сирию как плацдарм для уничтожения Израиля".

"Я собираюсь говорить с Трампом о Голанских высотах, его исторической декларации, о Сирии, о продолжении давления на Иран, о санкциях, которые они восстановили и собираются ввести, о беспрецедентном сотрудничестве между нами в области безопасности и разведки", - сообщил Нетаньяху.

Дамаск, в свою очередь, заявил, что не признает никаких юридических последствий заявления Трампа.

"Сирия рассматривает эти заявления как враждебный, беспрецедентный и безответственный шаг, который несет опасность для стабильности и безопасности Ближнего Востока и всего мира. Эта американская позиция стала вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Голанских высот, она не имеет никакого отношения к международному праву и уставу ООН", - приводит слова постоянного представителя Сирии в ООН Башара аль-Джаафари агентство РИА Новости.

© AFP 2019 / JACK GUEZ Сто целей: Израиль нанес удары по сектору Газа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности - прямое нарушение решений ООН.

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич также напомнила, что Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. Во время арабо-израильских конфликтов страны Варшавского договора поставляли вооружение и технику, в частности, Сирии и Египту. По итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.

После вторжения террористов в 2013 году ООН свернула свою миссию в этом районе. В 2018 году армия Сирии установила контроль над граничащей с Израилем провинцией Эль-Кунейтра, после чего российская военная полиция выставила наблюдательные посты вдоль линии "Браво" — сирийской части границы. В том же году миротворцы ООН возобновили патрулирование демилитаризованной зоны.