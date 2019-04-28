Кремль заявил о готовности России к новым соглашениям в ядерной сфере

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа об отказе от ядерного оружия, заявил, что Россия готова к новым соглашениям.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере, к новым Россия также готова, но для этого нужны серьезные переговоры, а к ним пока никто не приступал, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

"Во-первых, надо выполнять то, что еще осталось. К новым мы тоже готовы, но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не преступал, к сожалению", - сказал Ушаков, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, чтобы Россия, Китай и США могли бы приступить к ядерному разоружению.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп проводит переговоры с министерствами о выработке нового ядерного соглашения, которое, по его плану, включало бы Россию и Китай. При этом новый договор должен регулировать все виды оружия.

Песков о ядерном разоружении: идеально, но нужны детали этой идеи>>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных предложениях Трампа, заявил, что инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов приветствуются, но хорошо бы знать детали этой идеи.