Лавров отреагировал на инаугурационную речь Зеленского

Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины на торжественном заседании Верховной рады в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова нового президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны в полной мере распространяться и на религиозную сферу, передает РИА Новости.

"Сегодня в своей инаугурационной речи Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договоренностей о преодолении внутриукраинского конфликта", - сказал Лавров.

© Стоп-кадр трансляции инаугурации на телеканале 1+1 Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

Кроме того, глава МИД России считает, что Владимиру Зеленскому было бы правильно начать переговоры о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу "всех на всех".

"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения Минских соглашений об обмене задержанными по принципу всех на всех", — заявил Лавров на приеме в МИД России по случаю православной Пасхи.

Президент Украины Владимир Зеленский на инаугурации заявил, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, но первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия надеется, что обсуждение темы обмена осужденными с Украиной продолжится, однако ранее были определенные проблемы с квалификацией этих лиц.