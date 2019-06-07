Трамп о расследовании Мюллера: навредило отношениям с Россией

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что испортило отношения между США и Россией.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России.

"Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией", - также предположил американский лидер.

Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.

В апреле спецпрокурор завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

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