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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Трамп о расследовании Мюллера: навредило отношениям с Россией

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что испортило отношения между США и Россией.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России.

"Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией", - также предположил американский лидер.

Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.

В апреле спецпрокурор завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

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Теги:
США, Россия, Дональд Трамп


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