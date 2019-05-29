Расследование завершено: спецпрокурор США Мюллер заявил об отставке

СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух последних лет расследовал вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем уходе из минюста, передает РИА Новости.

"Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено ... Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни", - сказал Мюллер.

Спецпрокурор США подчеркнул, что не будет давать показания в конгрессе по "российскому расследованию".

"Были обсуждения насчет того, чтобы выступить в конгрессе. Любые выступления этого офиса (спецпрокурора - ред.) не будут выходить за рамки нашего доклада, который содержит факты, анализ и причины, по которым были приняты наши решения. Мы тщательно подбирали слова, и они сами за себя говорят. Этот доклад и есть мои показания. Никакой другой информации в конгрессе я не предоставлю, помимо уже опубликованной", - сказал Мюллер.

"В связи с этим я не считаю, что мне уместно говорить далее о расследовании или комментировать действия минюста или конгресса. По этой же причине я не буду сегодня отвечать на вопросы", - добавил спецпрокурор.

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Кроме того, Роберт Мюллер заявил, что в ходе выборов 2016 года в США были "многочисленные и систематические попытки" в них вмешаться.

"Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы. Эти обвинения заслуживают внимания каждого американца", - резюмировал он.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь прокомментировал выступление Роберта Мюллера.

"Ничего не меняется в сравнении с докладом Мюллера. Не было достаточных свидетельств и потому в нашей стране человек (считается) невиновным. Дело закрыто! Спасибо", - написал президент в своем Twitter.

Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" американского президента Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

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Мюллер при этом в своем докладе не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.