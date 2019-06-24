МИД Китая: России, Индии и Китаю нужно совместно противостоять протекционизму

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Странам формата РИК на фоне сложной международной ситуации следует совместно противостоять протекционизму, укрепляя взаимное доверие и координацию, заявил помощник главы МИД Китая Чжан Цзюнь.
По его словам, в нынешних условиях трем странам важно укрепить координацию по главным международным проблемам, совместно поддерживать мультилатерализм, противостоять протекционизму и углублять сотрудничество в международных делах,"чтобы внести важный вклад в поддержание глобального мира".
Такое взаимодействие также может помочь развитию сотрудничества этих стран на двустороннем уровне, а также укрепить их взаимное доверие, уверен Чжан Цзюнь.
Встреча лидеров формата РИК пройдет на полях саммита G20 в Осаке, точные день и время пока не уточняются.
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