ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла поправки в регламент, которые дают России возможность вернуться в организацию.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад о совершенствовании процесса принятия решений относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России участвовать в июньской сессии ассамблеи, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.

Резолюцию приняли в ночь на вторник 25 июня спустя девять часов обсуждения. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

Накануне глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий заявил, что если встанет вопрос о хоть малейшем ограничении полномочий российской делегации, она покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга.

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Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом. В 2017 году Россия, которая остается крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.