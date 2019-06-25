Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован по решению суда

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Экс-президента Армении Роберта Кочаряна вернули под стражу во вторник 25 июня, после того, как он 18 мая решением суда был отпущен под залог, сообщает Sputnik Армения.

Поясняется, что Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об изменении ему меры пресечения и постановил вернуть сумму залога, внесенную за освобождение Кочаряна. Решение может быть обжаловано в 15-дневный срок.

Сам Роберт Кочарян и его адвокаты на заседании не присутствовали. По данным агентства, бывший президент и его защитники бойкотировали заседание Апелляционного суда, который рассматривал сразу два вопроса – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.

Второго президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, в результате которого погибли десять человек. Кроме того, вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

Армения протестует против освобождения экс-президента Кочаряна>>

В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно было направлено в Конституционный суд.