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МИД о призыве ОБСЕ отменить признание Абхазии и Южной Осетии: набор штампов

© Sputnik
Политика
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6 июля Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, назвав его незаконным.

СУХУМ - 8 июл, Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало призыв ОБСЕ к России об отмене признания Абхазии и Южной Осетии, сообщается на сайте ведомства.  

"Представленная грузинской делегацией резолюция содержит стандартный для подобного рода документов набор пропагандистских штампов о "ситуации на оккупированных территориях", а также бессмысленный призыв к России отменить решение о признании независимости Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

"С завидным упорством грузинская сторона распространяет свою версию о ситуации в Абхазии, используя многочисленные международные площадки – ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО, Совет Европы и другие", - отметили в МИДе.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"К сожалению, отсутствует и понимание того, что решение о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия полностью отражает волю многонационального народа Абхазии и не может быть отменен", - подчеркнули в министерстве.

В МИДе также заявили, что принимая с подачи Грузии ангажированные документы, парламентарии стран ОБСЕ неосознанно подрывают те основополагающие принципы, которым должна следовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Считаем, что если бы у Парламентской ассамблеи ОБСЕ было бы желание ознакомиться с точкой зрения Республики Абхазия и более детально разобраться в существе грузино-абхазского конфликта, то, возможно, оценки парламентариев стран-членов ОБСЕ были бы более сбалансированными и они не оказались бы под доминирующим влиянием тбилисской пропаганды", - заключили в Министерстве иностранных дел.

© Foto/ lisd.princeton
В ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Там также призвали руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ "воздерживаться от вынесения на голосование конъюнктурных политизированных проектов резолюций, серьезно осложняющих проведение конструктивного диалога в рамках Женевских международных дискуссий".

Вице-спикер Народного Собрания Абхазии Левон Галустян, комментируя принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции по Абхазии и Южной Осетии, назвал призыв к Москве отменить признание независимости двух республик однобоким и ангажированным.

В Совете федерации России также прокомментировали резолюцию ОБСЕ.

"Россия как суверенное государство может признать независимость Абхазии и Южной Осетии, это наше право, которое прямо следует из Устава ООН. Для нас эта история закончена, мы свое решение приняли", - сказал RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.



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