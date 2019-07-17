Путин упростил получение гражданства всем украинцам из Донецкой и Луганской областей

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Ранее возможность пользоваться упрощенным порядком была только у тех, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

"Внести... следующие изменения: из подпункта "в" пункта 1 слова "отдельных районов" исключить", - говорится в документе.

Таким образом, согласно новой редакции указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставляется "гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в России, вид на жительство в России, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям".

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июля.

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины При этом он отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы.

Ранее Госдума приняла закон, которым предлагается наделить президента России полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

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