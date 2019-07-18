Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подготовить программу стратегии действий по интеграции Белоруссии и России до 20-летия подписания Союзного договора между двумя странами в декабре 2019 года.
Белорусский лидер на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг 18 июля в Санкт-Петербурге подчеркнул, что граждане обеих стран давно ждут от президентов принятия конкретных решений.
"Мы все решили, то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу", — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Путин в свою очередь отметил, что Белоруссия - стратегический и самый близкий партнер России.
"Мы работаем по всем направлениям — и в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике", — заявил Путин, отметив, что объем взаимной торговли постоянно растет.
Он также обратил внимание на то, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций составляет почти четыре миллиарда долларов.
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