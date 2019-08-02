Южная Осетия об учениях в Грузии: бряцание оружием накануне годовщины агрессии

Международные учения Agile Spirit 2019 проходят на территории Грузии 27 июля – 9 августа. В них участвуют более 3000 военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Южная Осетия выразила обеспокоенность в связи с проведением в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit 2019, говорится в сообщении на сайте МИДа республики.

"Очередное демонстрационное бряцание оружием НАТО в Грузии накануне одиннадцатой годовщины военной агрессии этого государства против Южной Осетии не может восприниматься иначе, как продолжение провокационного курса НАТО на абсолютную поддержку реваншистских амбиций Тбилиси в отношении Южной Осетии, и это вызывает самую серьезную обеспокоенность", - отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что трагическим событиям августа 2008 года так же предшествовали совместные грузино-американские военные учения Immediate Response, "а подразделения грузинской армии, участвовавшие в боевых действиях против Южной Осетии и потерпевшие полный разгром, на протяжении нескольких лет до этого проходили усиленную подготовку по стандартам НАТО под руководством инструкторов из США".

Ранее свою оценку международным военным учениям в Грузии дал МИД Абхазии. Министерство иностранных дел заявило, что эти учения негативно влияют на безопасность всех без исключения соседних стран и носят дестабилизирующий характер.

"В очередной раз Грузия и ее западные покровители демонстрируют открытую приверженность милитаризации, что не вписывается в предпринимаемые усилия по выработке мер доверия в регионе", - сообщили в абхазском МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что Абхазия намерена поставить вопрос о намеренной эскалации напряженности в повестку ближайшего раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

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