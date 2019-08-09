Кандидат в вице-президенты Абхазии Давид Дасания намерен сняться с выборов

Дасания планирует обратиться в ЦИК с заявлением о снятии своей кандидатуры 12 августа.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидат в вице-президенты Абхазии Давид Дасания в интервью Sputnik заявил о том, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов главы государства, которые пройдут 25 августа.

Дасания выдвигался в качестве кандидата в вице-президенты Абхазии в команде кандидата в президенты Астамура Отырба.

"Иного пути я не вижу, данные выборы превращаются в фарс. Мне не нравится, что примерно 80-90% граждан Абхазии, абазин, черкесов, кабардинцев, чеченцев и так далее, которые проживают в республиках Северного Кавказа, не смогут принять участие в голосовании, хотя всей душой хотят участвовать в судьбе Абхазии", - добавил он.

Написать заявление о снятии своей кандидатуры в Центральную избирательную комиссию Абхазии Дасания планирует в следующий понедельник.

"Власть Абхазии запретила держателям абхазских паспортов старого образца принимать участие в голосовании. Я считаю, что это грубейшее нарушение прав человека. Недавно мой друг абазин приехал в республику поддержать нас в избирательной кампании, он хотел заменить паспорт, но ему сказали, что нужно заново собрать весь пакет документов. Поэтому он не смог заменить паспорт", - рассказал Дасания.

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия рассказал, что согласно десятой статье закона "О выборах президента", кандидат в вице-президенты Абхазии может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в ЦИК.

"Обратиться в ЦИК с заявлением о снятии своей кандидатуры кандидат в вице-президенты должен не позднее, чем за десять дней до дня выборов. В таком случае кандидат в президенты, с которым баллотировался кандидат в вице-президенты, вправе предложить другую кандидатуру, но не позднее, чем за пять дней до дня голосования", - отметил Гогия.

Согласно выборному законодательству, кандидат в президенты не может не назвать имя другого кандидата в вице-президенты страны.

"Если кандидат не представит другую кандидатуру в вице-президенты, соответственно он сам также не будет баллотироваться, потому что в законе сказано, что баллотироваться можно только совместно", - подчеркнул он.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Абхазии, в выборах президента республики могут принять участие около 117 тысяч избирателей. Выборы президента Республики Абхазия состоятся 25 августа 2019 года. Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в кампании участвуют 10 претендентов. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка.

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