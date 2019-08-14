Российские НКО будут наблюдать за выборами в Абхазии дистанционно

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Абхазии, в выборах президента республики могут принять участие около 117 тысяч избирателей.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Ассоциация российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" будет дистанционно наблюдать за выборами президента Абхазии, сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

"Да, дистанционно", - сказал Брод, отвечая на вопрос, будет ли "Гражданский контроль" наблюдать за выборами президента в Абхазии.

Выборы президента Республики Абхазия состоятся 25 августа 2019 года. Впервые за историю президентских выборов в Абхазии в кампании участвуют 10 претендентов.

Итоги голосования должны быть будут подвести в течение трех дней после дня выборов, до 28 августа.

Согласно закону, кандидат в президенты имеет право назначить наблюдателей со своей стороны на каждый избирательный участок. В Абхазии насчитывается 152 избирательных участка.

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