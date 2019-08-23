Выборы президента Абхазии в Турции могут не состояться, заявил представитель республики

В Абхазии в день выборов откроются 152 избирательных участка. Избирательные участки также организованы в Москве и Черкесске.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадри Есиава. В Турции голосование на выборах президента Абхазии может не состояться, сообщил корреспонденту Sputnik полномочный представитель республики в Турции Вадим Харазия в пятницу 23 августа.

"Никаких нарушений не было. В соответствии с законодательством Абхазии была сформирована в тридцатидневный срок до выборов комиссия, акты, назначен председатель комиссии. Единственное, 2 августа я попросил ЦИК, чтобы они перенесли место дислокации избирательного участка (из Стамбула в Сакарью - прим.), и только 22 августа они дали ответ, что я не вправе это делать, так как я нарушаю закон, но в законе такого нигде не прописано", - рассказал Харазия.

Полпред в Турции добавил, что уже физически не успевает организовать выборы на участке в Стамбуле, а перенос места проведения выборов в Сакарью был связан с тем, что там компактно проживают этнические абхазы и там же состоится празднование по случаю Дня признания независимости республики.

По его словам, в Сакарье расположены 54 абхазских села, в которых проживает около 60 тысяч абхазов.

Харазия уточнил, что в Сакарье все готово для проведения выборов президента Абхазии, но разрешения от ЦИКа на это нет.

Официально выборы главы республики в Турции никто не отменял, такой позиции придерживается Центризбирком Абхазии.

"Мы отправляли все необходимые документы о том, чтобы провести там выборы. Никакого заявления от официальных структур о том, что выборы там не пройдут, у нас нет", - прокомментировали в пресс-службе ЦИК.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

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