Шойгу: ситуация на западных границах России остается напряженной

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Москва не будет размещать ракеты, нарушающие ДРСМД, ни в Европе, ни в Азии, пока этого не сделают США.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу констатировал, что военно-политическая обстановка на западных границах РФ остается напряженной, передает РИА Новости.

"Ситуация характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", - заявил министр.

Для нейтрализации указанных угроз, Россия "реализует комплекс мер", отметил Шойгу.

Кроме того, глава оборонного ведомства подчеркнул, что Западный военный округ (ЗВО) до конца года получит более 1,3 тысячи единиц техники.

"В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", - уточнил Шойгу.

Основные усилия командования ЗВО, по словам Шойгу, сейчас сосредоточены на подготовке совместных с Белоруссией учений "Щит Союза – 2019" (пройдет 13-19 сентября), которые завершат двухгодичный цикл совместной подготовки. Учения "исключительно оборонительные", подчеркнул министр.

На них планируется задействовать до 12 тысяч военных и 950 единиц боевой техники.

Более того начата подготовка к трем учениям ОДКБ этого года - "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск". В них примут участие воинские контингенты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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