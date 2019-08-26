Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7

В понедельник Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции во Франции.

"Приглашу ли я его (Путина - ред.)? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Трамп отметил, что "это сложный вопрос для него (Путина), он гордый человек".

Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.

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