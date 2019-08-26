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Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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В понедельник Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции во Франции.

"Приглашу ли я его (Путина - ред.)? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Трамп отметил, что "это сложный вопрос для него (Путина), он гордый человек".

© REUTERS / Michel Spingler/Pool
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Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.

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Теги:
G7, G7, Дональд Трамп, Владимир Путин


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