Снизить накал, но ни шагу назад: турецкие эксперты о встрече Эрдогана и Трампа

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Турция не поддалась на шантаж США и в очередной раз подтвердила свою позицию по ключевым и наиболее чувствительным для нее вопросам, так оценивают опрошенные Sputnik Турция эксперты прошедшие в Белом доме переговоры Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Шантаж не прошел

Политический обозреватель, главный редактор журнала Yörünge (Орбита) и новостного сайта SüperHaber Джейхун Бозкурт, комментируя вашингтонские переговоры заявил:

"Анкара в ходе переговоров в очередной раз подтвердила свою решительную позицию по ключевым и наиболее чувствительным для нее вопросам. Вашингтон, в свою очередь, убедился, что ему не остается ничего другого, кроме как принять эту решимость турецкой стороны. Очевидно, что в противном случае проигравшей стороной, вынужденной искать нового союзника в условиях меняющегося глобального баланса сил, будет явно не Турция".

Эксперт отметил, что во время встречи Эрдоган смог донести до американской стороны опасения и недовольство Анкары по широкому кругу вопросов от поддержки Америкой курдов и ФЕТО до резолюции по армянскому геноциду.

По мнению Бозкурта, Турция не сделала ни шага назад и не пошла на уступки ни по одному из тех вопросов, в которых Трамп ей угрожал: "Давайте взглянем на список вопросов на повестке встречи Трампа и Эрдогана: сирийская проблематика и курдские отряды самообороны YPG, соглашение, достигнутое с США по зоне безопасности в Сирии, борьба с ФЕТО, дело Халкбанк, резолюции Палаты представителей и вывод взаимного товарооборота на уровень 100 млрд. долларов. Расследование в отношении Халкбанк и решения Палаты представителей использовались Вашингтоном в качестве инструмента шантажа для того, чтобы заставить Турцию отказаться от борьбы с терроризмом и поступиться своими национальными интересами. Кроме того, обсуждались темы наращивания взаимодействия между Турцией и Россией, покупка Анкарой комплексов С-400 и ситуация вокруг покупки истребителей F-35. Если задаться вопросом, по какому из этих пунктов Турция в конечном итоге пошла на попятную, поддавшись на шантаж США, можно с уверенностью сказать: ни по какому", сказал Бозкурт.

Потерять союзника-Турцию - роскошь

В свою очередь, генерал-лейтенант турецких ВВС в отставке Эрдоган Каракуш отметил, что США не могут позволить себе такую роскошь, как потерять Турцию как союзника по Сирии. "США пытаются удержаться в Сирии, без Турции добиться этого невозможно. Несмотря на все недовольство Вашингтона турецкой операцией "Источник мира", американская администрация понимает, что для того, чтобы остаться в Сирии, ей нельзя терять Турцию.

Все мы помним, что Трамп заявлял о выводе американских военных с сирийской территории, но в конечном счете, они продолжают там находиться. Более того, хотят укрепить свои позиции в богатых нефтью районах. За два года американцы отправили в Сирию в общей сложности 30 тысяч фур с бронетехникой, оружием и оборудованием. Так что речь об их уходе из Сирии на самом деле и не шла. Именно поэтому мы видим, что США сейчас предпочитают "давать задний ход" в отношениях с Турцией, чтобы окончательно не подорвать двусторонние контакты", сказал он.

Самый сложный вопрос - С-400

Комментируя ситуацию вокруг С-400, эксперты выразили уверенность в том, что Турция и дальше будет придерживаться решительной позиции по этому вопросу.

"Американцы сейчас хотят продать Patriot. Но вместе с тем настаивают на том, чтобы Турция не использовала приобретенные С-400. Но это невозможно, поскольку у нас существует четкая договоренность с Россией. Две батареи уже доставлены, еще две прибудут позже. Мы намерены в полной мере продолжать следовать условиям соглашения с Россией и не хотим терять ее поддержки по сирийскому вопросу", - сказал Каракуш.

В вою очередь, Бозкурт добавил: "Президент Эрдоган не пошел на попятную в вопросе С-400, который Трамп назвал "самым сложным", и указал на необходимость диалога с Вашингтоном по этой теме. Это – не отход назад для Турции. Для Анкары вопрос С-400 уже давно и бесповоротно решен. Под диалогом турецкий лидер подразумевает инициативу по исследованию вопроса о том, представляют ли комплексы С-400 угрозу для НАТО и истребителей F-35. Кроме того, Турция регулярно подчеркивает готовность приобрести на тех же условиях Patriot. Но американцы не соглашаются на это".

Осторожность и сдержанность

По мнению Бозкурта, решение известного своей антитурецкой позицией американского сенатора Линдси Грэма о блокировке резолюции Палаты представителей по геноциду армян указывает на то, что "Турции удалось добиться психологического превосходства по данному вопросу".

Каракуш, комментируя планы Турции и США достичь товарооборота в 100 млрд. долларов, назвал это позитивной задачей, и сказал:

"Торговля укрепляет дружеские связи и между людьми, и между государствами. Как известно, скоро будет введен в строй газопровод "Турецкий поток". Это укрепит наши контакты с Россией. Между тем, хоть на вчерашней встрече и не были приняты прорывные решения по ключевым вопросам, но, по крайней мере, состоялся диалог и обмен мнениями, а не угрозами. Поэтому я рассматриваю ее итоги в целом как позитивные".

В свою очередь, руководитель Центра политических и кризисных исследований в Анкаре Мехмет Сейфеттин Эрол в комментарии Sputnik Турция подчеркнул, что визит Эрдогана в Вашингтон состоялся в пиковый момент напряженности в турецко-американских отношениях: "В этих условиях оба лидера продемонстрировали осторожную и сдержанную позицию для того, чтобы снизить накал напряженности. Без этого шага глав государств не могла бы идти речь о попытках разрешения имеющихся проблем в дальнейшем", - сказал он.

По мнению Эрола, несмотря на стремление сторон к налаживанию диалога, основные проблемные вопросы в двусторонних отношениях по-прежнему сохраняются: "В вопросе разрешения проблем со стороны Турции речь идет о четкой решительной позиции и высшей политической воле, чего нет у США. В настоящее время на ситуацию в турецко-американских отношениях большое значение оказывает политический кризис внутри США и ослабление лидерских позиций Трампа", - отметил эксперт.

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