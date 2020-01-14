Лавров рассказал, кто уничтожил ливийскую государственность

В понедельник 12 января в Москве прошли межливийские переговоры под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. НАТО разбомбило ливийскую государственность в 2011 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.

Отвечая на вопрос, может ли ливийский конфликт стать "второй Сирией", Лавров отметил, что Ливия пока, к сожалению, не является страной, которая обладает государственностью.

"Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то ливийский народ оказался бы в выигрыше. Пока, к сожалению, Ливия не является страной, которая обладает государственностью. Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор — прежде всего, конечно, ливийский народ", — ответил он журналисту RT.

На прошедших в понедельник в Москве межливийских переговорах стороны обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако достичь консенсуса не удалось. Итоговый документ о перемирии подписали не все участники. В частности, свою подпись не поставил глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.

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