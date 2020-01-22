Путин рассказал, какая форма правления подходит для России

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области рассказал, что, по его мнению, России подходит президентская форма правления, пишет РИА Новости.
"Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны — даже не посчитать, кто-то говорит — 160, кто-то — 190, понимаете, нужна все-таки крепкая президентская власть".
Глава государства добавил, что такая форма, как парламентская республика, достаточно распространена в мире и в некоторых странах эффективно применяется.
В качестве примера он упомянул Германию, которая является парламентской республикой, и Францию — президентскую республику. Что касается мира в целом, здесь существуют разные примеры: в Индии применяется парламентская форма, а в США — президентская, уточнил Путин.
Ранее, выступая 15 января перед Федеральным собранием, Путин уже заявлял, что, по его мнению, Россия должна оставаться сильной президентской республикой.
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