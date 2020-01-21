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Путин предложил экс-генпрокурору Чайке пост полпреда в Северо-Кавказском округе

© Sputnik / Максим Блинов
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Накануне Юрий Чайка был освобожден от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору Юрию Чайке занять пост полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Юрий Яковлевич, вы знаете, насколько важна эта работа и для Северо-Кавказского региона, и для всей страны. Что касается самого региона, там еще очень много вопросов в социальной сфере, это и выше, чем в среднем по стране уровень безработицы, там коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан. Не только это, там еще и вопросы борьбы с терроризмом являются актуальными", - заявил Путин.

Как уточнил Песков, формально указ о назначении экс-генпрокурора на новую должность еще не подписан.

Предложение прозвучало на встрече Владимира Путина с Юрием Чайкой и заместителем главы Следственного комитета России Игорем Красновым. Кандидатуру последнего президент накануне предложил на пост генпрокурора.

Чайка 20 января был освобожден от должности генерального прокурора России. Сообщалось, что это произошло "в связи с переходом на другую работу". 

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Теги:
Северо-Кавказский ФО, Юрий Чайка


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