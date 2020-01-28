Евросоюз внес крымских чиновников в санкционный список по Украине

Ограничения введены из-за прошлогодних выборов в Крыму. Они предполагают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Еще семеро россиян попали в санкционный список Евросоюза. Ограничительные меры связаны с прошедшими в 2019 году выборами в Крыму, сообщает РИА Нвости.

Под санкции попали председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава севастопольского горизбиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басовуа и секретарь Екатерина Пыркова, а также представитель Севастополя в Совете Федерации сенатор Екатерина Алтабаева.

Комментируя введение санкций, Развожаев заявил, что его не удивило решение Евросоюза.

"Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных запретительных списках. Зарубежных активов у меня никогда не было. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России", - сказал он.

Индивидуальные санкции против граждан России Евросоюз впервые ввел в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевал на полгода. Последний раз их пролонгировали в сентябре прошлого года на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года.

Ограничения предполагают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов.

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