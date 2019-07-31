Шанс на знания: акция "Собери ребенка в школу" стартует в Абхазии

О том, кто инициатор этой акции, почему многие родители отказываются отправлять детей в школу и как обычная стиральная машина может изменить отношение к жизни в малоимущих семьях, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

От Псоу до Ингура



Инициатор благотворительной акции "Собери ребенка в школу" Ада Адлейба расскзаала в пресс-центре Sputnik Абхазия, что шла к этому полгода. В рамках проекта одной из неправительственных организаций "Борьба с бедностью" она побывала в 42 селах Абхазии и многое из того, что Адлейба там увидела, ее шокировало.

© Foto / предоставлено Адой Адлейба В республике есть семьи, где дети, без преувеличения, страдают

В республике есть семьи, где дети, без преувеличения, страдают. Помимо материальных проблем, которые они испытывают, насилия и ущемления их прав, у детей из таких семей нет возможности пойти в школу. Причины могут быть разными – от нежелания родителей до отсутствия возможности подготовить ребенка к учебному году. Так родилась идея создания совместного с Госкомитетом Абхазии по делам молодежи волонтерского движения "Помочь ребенку".

Все началось с социальных сетей, где Адлейба обратилась к неравнодушным людям с просьбой оказать помощь тем, кто в этом нуждается. И отклик есть.

По уже составленному списку, в 126 семьях, проживающих от Псоу и до Ингура, воспитывают 400 детей. Шестьдесят шесть из них по возрасту должны пойти в школу в сентябре этого года, но без поддержки это вряд ли будет возможно. Поэтому, объяснила автор проекта, волонтеры ставят перед собой первостепенную задачу отправить в школу первоклашек.

"Так как откликов было много, я поняла, что сделать все это одной невозможно, и я нашла единомышленников. Скоро 1 сентября, и в этих семьях есть дети, которые никогда не ходили в школу, а им уже 9-12 лет. Их родители не понимают всю важность того, что их ребенок должен получить образование. Одна из причин то, что они не могут собрать ребенка в школу", - поделилась Адлейба.

Для того, чтобы охватить как можно больше детей, обратились в Госкомитет Абхазии по молодежной политике. По словам главного специалиста отдела по работе с молодежью этого комитета Владимира Джоджуа, не поддержать такую инициативу было невозможно. Со своей стороны они предоставляют волонтерский ресурс, помещение, окажут по мере возможности материальную и информационную поддержку.

© Foto / предоставлено Адой Адлейба Одна из семей, которой в рамках акции "Собери ребенка в школу", оказывается помощь

На площадке Госкомитета ежедневно будет работать волонтер, который будет вести список всего, что пожертвуют желающие. В приоритете школьные принадлежности, форма, обувь. Есть примеры, когда один человек выразил желание обеспечить всем необходимым для школы пятерых детей и готовность лично пройтись с ними по магазинам.

Денежные средства также можно перечислить на банковскую карту, открытую на имя одного из волонтеров проекта. Будет установлена копилка добра в "СухумМолле" на первом этаже. За более подробной информацией можно обратиться по номеру +79407503503.

"Стиралка", изменившая жизнь

Акция "Собери ребенка в школу" пройдет с 1 по 30 августа. Списки нуждающихся семей подготовлены специальными комитетами, созданными в каждом из этих сорока двух селах Абхазии.

"В наших списках есть семья, где только один ребенок, но ему 12 лет и он никогда не ходил в школу. Есть семьи, где шесть, восемь детей. Национальность разная – это и абхазские, русские, армянские, еврейские семьи. Мы не делим этих детей по каким-то признакам, это дети, которые нуждаются в помощи", - сказала Адлейба.

В этих семьях есть подростки, которые хотят перейти, к примеру, с 9 в 10 класс, но из-за сложной финансовой ситуации в семьи, вынуждены устроиться на работу или заниматься хозяйством.

Адлейба допускает, что даже после того, как детей удастся подготовить к предстоящему учебному году, некоторые родители все равно не отправят их в школу. Переубедить таких родителей пытаются соцработники, перед которыми, порой, закрывают двери.

"Бывает, что нас не пускают домой. Мы находим общих знакомых, подключаем педагогов, родственников и пытаемся решить проблему. Совсем недавно у меня был случай, когда мать не хотела отпускать своего ребенка в школу. Сначала уговорили бабушку, а потом и саму маму", - рассказала соцработник Гунда Акаба.

Не редко они сталкиваются с противоположными примерами, когда родители хотят, чтобы их ребенок учился, но у них нет возможности обеспечить его всем необходимым для этого.

Аде Адлейба зачастую сложно понять позицию и образ жизни некоторых родителей, но это не повод отказывать им в помощи или хотя бы попытаться что-то изменить для них в лучшую сторону. В качестве одного из примеров, она вспомнила семью, которой благотворительная организация "Киараз" подарила электрическую духовку, но они ею не пользовались, боясь испортить. Готовили на костре. А печь заняла место на серванте, как часть интерьера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция посвященная благотворительной акции "Собери ребенка в школу"

Обычная стиральная машинка помогла выйти из состояния апатии и ощущения того, что они никому не нужны, еще одной семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

"Я очень долго не могла понять, какая связь между стиральной машинкой и тем, что этой женщине ничего не нужно в жизни и ей все надоело. Тогда она ответила мне, что эта техника стала неким толчком для нее и супруга. К ней пришло осознание, что ее семья кому-то нужна, кто-то о них может позаботиться", - поделилась Адлейба.

Она добавила, что есть семьи, которые живут далеко от городов и дорога до них занимает около трех часов на автомобиле в один конец. Такая изоляция, в совокупности с материальными и иными проблемами, чаще всего становятся большой преградой для развития, уверена Адлейба.

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