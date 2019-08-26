Законно и открыто: сенаторы из России оценили выборы президента Абхазии

О том, как делегация Совета Федерации России следила за ходом президентских выборов в Абхазии, к каким выводам она пришла, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Члены Совета Федерации России, прибывшие на выборы президента Абхазии в качестве наблюдателей, ответили на вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В соответствии с законом

Руководитель делегации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин рассказал, что делегация посетила 24 избирательных участка, в том числе и в дальних районах республики.

"Мы считаем, что выборы в Абхазии прошли открыто, демократично, в соответствии с законодательством республики о выборах. Избирательные участки работали слаженно, нами не зафиксировано каких-либо существенных замечаний, которые могли бы повлиять на итоги выборов, тем более на общие результаты голосования", - заметил он.

Члены избирательных комиссий, а также представители кандидатов в президенты встречали наблюдателей за голосованием дружелюбно, подчеркнул Фарит Мухаметшин.

"Мы в своих беседах всегда интересовались мнением избирателей, что же они ожидают от данной президентской гонки. Если взять все сформулированные избирателями пожелания, я бы изложил так: многие избиратели высказывались в пользу того, чтобы новая команда президента совместно со всеми силами страны, способствовала тому, чтобы республика встала на путь социально-экономического развития", - рассказал он.

Многие избиратели считают основным вопросом выход из социально-экономического кризиса, в котором республика находится.

"Большинство наших собеседников говорили о том, что, опираясь на Россию как гаранта их спокойствия и благополучия, нужно развивать и укреплять российско-абхазские отношения", - подчеркнул Мухаметшин.

Выборы состоялись

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в день проведения выборов посетила избирательные участки в Новом Афоне, и, по ее словам, избирательный процесс проходил прозрачно в соответствии с международными стандартами.

"Несомненно, наблюдение за выборами является достаточно действенным инструментам для поддержки прав и свобод граждан. Общение с избирателями подтвердил тот факт, что народ настроен на преобразование и никаких ограничений прав и свобод не было зафиксировано", - сказала наблюдатель.

Россия рассматривает Абхазию в качестве своего партнера, подчеркнула Ольга Ковитиди.

"Мы хотим, чтобы в этой замечательной стране люди были счастливы, и Россия сделает все, для того, чтобы были защищены интересы суверенного государства. На избирательных участках была достаточно высокая активность в первой половине дня, никто никого не заманивал, не приглашал, люди шли семьями, с детьми, атмосфера была благожелательная", - заметила она.

Наблюдатель Михаил Козлов отметил организацию безопасности во время голосования на выборах президента Абхазии.

"Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность, сейчас курортный сезон, много людей ,и это добавляло дополнительные трудности для работы органов внутренних дел. На участках было спокойно, без лишнего ажиотажа, люди приходили на голосование как на праздник", - подчеркнул Козлов.

Член Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев сказал, активность избирателей до обеда была достаточно высокой.

"Нужно сказать, что Абхазия это не только сформировавшееся государство с парламентской и президентской ветвью власти, но и с активным гражданским обществом. Очень активно члены избирательной комиссии вели свою работу, разъясняли правила, подсказывали и так далее", - отметил Кондратьев.

По предварительным данным Центризбиркома Абхазии, Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, Алхас Квициния 21,97%.

Окончательные итоги голосования объявят через три дня, сказал Гогия. На пост главы республики также претендовали Олег Аршба - 21,60%, Астамур Тарба - 6,60% , Алмас Джапуа - 2%, Леонид Дзапшба - 5,70%, Шамиль Адзынба - 4,14%, Астамур Какалия - 0,97%, Артур Анкваб - 1,60%.

В выборах приняли участие 86 тысяч 138 избирателей - 66,55% явки. Ранее команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов.

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