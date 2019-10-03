Образовательная экспедиция: в Sputnik рассказали о молодежном проекте Абхазии и России

Краснодарская краевая молодежная общественная организация "Агентство молодежных инициатив" со 2 по 5 октября 2019 года проводит в Абхазии проект "Территория развития добрососедских отношений".

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция "Молодежь Абхазии и России: развитие добрососедских отношений".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха, открывая пресс-конференцию, отметил, что Краснодарский край в части взаимодействия с Абхазией находится в лидерах, что естественно, учитывая географическое расположение.

"Хотел бы призвать абхазские региональные органы, муниципальные образования выдвигать проекты по взаимодействию с конкретными российскими регионами, в этом смысле мы готовы оказать содействие в части установления соответствующих связей", - подчеркнул он.

Председатель "Агентства молодежных инициатив" Александр Пилипенко сказал, что учитывая близость Абхазии и Краснодарского края, необходимо более тесное взаимодействие.

"Наша организация работает в Абхазии уже третий год, помимо этого, я был удостоен чести быть у вас на выборах президента в качестве международного наблюдателя. Третий год мы работаем в непосредственном контакте с представительством Россотрудничества в Абхазии. За это время установлены теплые контакты с Министерством образования и науки республики и с учебными заведениями", - рассказал он.

В этом году программа проекта "Территория развития добрососедских отношений" усилена профессиональными экспертами в области психологии, знания русского языка, публичных выступлений, политологии.

"Нам очень важно, чтобы наше сотрудничество набирало обороты. В том году в рамках фонда президентских грантов наша организация защитила свой проект, в Краснодаре мы встречали делегацию Абхазии, это школьники и студенты. В ходе мероприятий появилась идея о создании российско-абхазской международной молодежной организации. Наша задача сейчас - найти среди абхазской молодежи лидеров, которым этот проект был бы интересен", - подчеркнул Пилипенко.

Программа проекта "Территория развития добрососедских отношений" продолжится в Абхазском государственном университете, отметил он.

"Наши эксперты выступят перед студенческой аудиторией. Также в рамках нашего визита в этом году, запланирован выезд в Гулрыпшский район и проведение работы там. В Россотрудничестве сегодня также пройдет мастер-класс по актуальности знания русского языка и культуре речи", - сказал Пилипенко.

Культурно-образовательная экспедиция

Участник проекта, доктор филологических наук, профессор Кубанского государственного университета Кизларгуль Тангир будет читать в Абхазии лекции по русскому языку.

"Я буду рассказывать об изменениях в русском языке, что делать с нашествием иноязычной лексики в русском языке, как бороться с нарушениями норм, какие нарушения существуют и как научиться правильно излагать свои мысли", - говорит она.

Также она не оставит без внимания и роль русского языка как межнационального языка общения.

Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики Московского государственного университета Иван Палитай заметил, что молодежь - это категория людей, которая определяют будущее.

"Возможно, в аудиториях будут люди, которые через 15-20 лет возглавят правительство, республику. Конечно, взаимодействие с этими людьми, их обучение лежит на наших плечах", - сказал Палитай.

Руководитель "Агентства молодежных инициатив" Александр Пилипенко отметил, что работа организации направлена на борьбу с проблемами, связанными с наркоманией, алкоголизмом, формулировались на самом высоком уровне, делались проекты, и эти проблемы начинали решаться.

В пример он привел проект "Трезвая Россия", подобные проекты можно реализовать в Абхазии, сказал он.

"Мы понимаем, что в Абхазии есть свои тонкости и нюансы, и нам, конечно, хотелось бы, если это интересно молодым людям, поделиться своим опытом и этот опыт принести в республику", - говорит Пилипенко.

Молодежи Абхазии и России нужно объединиться, чтобы решать проблемы, которые стоят перед молодым поколением, уверен он.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха заметил, что поддержка молодых людей – общая задача.

"В этом вопросы очень важна роль СМИ, позволяющих выдвигать и поддерживать перспективных молодых людей, чтобы они могли реализоваться, и продвинуть общественно-гуманитарные проекты. Мы хотим выразить благодарность участникам проекта, у нас родился такой термин "культурно-образовательная экспедиция" - это приезд специалистов, которые могут предложить проекты в разных областях", - подчеркнул Чеха.

В заключение Александр Пилипенко вручил благодарственные письма в адрес руководителя информационного агентства Sputnik Абхазия Руслана Бганба и пресс-секретаря организации Илоны Авиловой за организацию информационного сопровождения проекта "Территория развития добрососедских отношений".

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