Каюн о наборе на курсы русского языка в Абхазии: молодежь проснулась

Представительство Россотрудничества проводит бесплатные курсы русского языка в Абхазии для старшеклассников, студентов и взрослого населения. По словам председателя правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Натальи Каюн, в этом году количество желающих гораздо больше, чем в предыдущие. Всего анкеты заполнили 64 человека.

"Любое дело становится популярнее, если следовать определенной схеме, к этому нужно прийти. Надо делать и мотивировать в данном случае молодежь, для того чтобы чем-то заниматься. Мы проводим очень много просветительских мероприятий, связанных с культурой, и с русской, и с абхазской, есть мероприятия, связанные с искусством. Важна и информационная составляющая. Информационное обеспечение этих мероприятий тоже играет свою роль. Дети стараются быть в теме, они следят за новостями, за анонсами - это хорошо. Дети проснулись, молодежь просыпается и это очень приятно. И одним из показателей является и такое стремление прийти и получить знания. Конечно, фактор того, что это бесплатно, тоже играет свою роль", - сказала Каюн.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Русский язык – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности – восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского). В настоящее время на русском языке говорят 146 миллионов граждан Российской Федерации и еще 127 миллионов – за рубежом.

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