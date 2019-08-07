Минпросвещения России создаст видеоканал для продвижения русского языка

Просветительский видеоканал для продвижения русского языка за рубежом намерены создать в Министерстве просвещения России.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Министр просвещения России Ольга Васильева сообщила о планах по созданию видеоканала, который будет продвигать и популяризировать русский язык.

"Помимо очного образования, мы не забываем и о развитии онлайн-курсов по изучению русского языка, планируется создание просветительского видеоканала, посвященного продвижению и популяризации русского языка", - цитирует Васильеву РИА Новости.

Глава министерства также отметила, что для развития кадрового потенциала предусмотрено проведение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов ряда стран СНГ, в Абхазии, Южной Осетии, а также в Западной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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