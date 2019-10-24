"От ноги к ноге": зачем и для кого в Абхазии проводят балетные мастер-классы

Организаторы и балетмейстер рассказали в пресс-центре Sputnik о том, как проходят мастер-классы, что они дают юным танцовщикам и как абхазские дети относятся к балетным урокам.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Опора и начало

- Округляем носочки, берем цветочки для мамы, ставим ручки напротив пупочка, выпускаем птичку, удлиняем шею, вздыхаем и закрываем ручки, – так в Sputnik Абхазия балетмейстер Юлия Дедекина вместе с тремя ученицами-балеринами начала пресс-конференцию, посвященную мастер-классам по классическому танцу, которые сейчас проходят в районах республики.

Все эти движения, можно обозначить всего несколькими словами – Port de bras – опора и начало всех балетных па. По убеждению одного из организаторов мастер-классов балетмейстера, руководителя Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяны Полосковой, самое главное в любом деле - грамотность.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция балерины Московского театра оперетты Юлии Дедекиной

Для танцора в том числе важно знать основы классического танца. И неважно, какими видами танца он занимается: народными, латино-американскими или балетом. Именно поэтому в октябре 2019 года она совместно с Россотрудничеством решила провести уроки для абхазских детей.

"У нас продолжается наша гуманитарная и культурная деятельность. Сейчас вместе с Россотрудничеством проводим мастер-классы для детей Абхазии, которые занимаются танцами. Мастер-классы, во-первых, проводятся для того, чтобы обучить детей азам классического танца. Во-вторых, чтобы в процессе выявить талантливых детей, которые по строению, по комплекции и другим параметрам могли бы продолжить свое обучение в хореографическом училище", – пояснила Татьяна Полоскова.

Уроки балета

Мастер-классы проводит балетмейстер, балерина Московского театра оперетты Юлия Дедекина. У самой Юлии, как она призналась, любовь к балету началась в пятилетнем возрасте. В ее родном городе не было школы классического танца, и потому Юлия вынуждена была ходить в хореографическую студию по народному танцу. Но впоследствии она переехала в Москву, окончила Академию классического танца и связала свою жизнь с балетом. Сегодня, как признается Дедекина, ее главная цель – передать детям все, чему она научилась за восьмилетнюю учебу в хореографическом училище и 20-летнюю работу в театре оперетты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция балерины Московского театра оперетты Юлии Дедекиной

Балетмейстер из России уже провела мастер-классы в Гулрыпшском и Сухумском районах.

Дедекина работает с детьми по программе Progressing Ballet Technique, которая была разработана в Австралии хореографами и врачами-физиологами. Программа для начинающих, она способствует развитию мышц. Один урок проходит в течение двух часов.

"Мои мастер-классы были разработаны таким образом: работа на мячах плюс классический танец. Чтобы это была не просто теория, а именно практика, чтобы детки почувствовали и поняли, чего от них хотят. Это были вспомогательные упражнения, чтобы почувствовать свое тело, – отметила Дедекина. – Детки были настроены положительно, подходят к мастер-классам с интересом".

Как признается Дедекина, в рамках мастер-класса всему не научишь. Самое главное – визуально показать и рассказать детям основные движения и позиции классического танца.

"Учебный процесс - вообще долгий и кропотливый труд. Хореографическое училище подразумевает восемь лет учебы. В рамках мастер-класса всему не научишь. Моя цель – показать азы танца. Наша профессия связана с работой мышц. Искусство, как говорится, из ног в ноги. Естественно необходимо все визуально показать, рассказать. Сделать так, чтобы дети почувствовали свой мышечный корсет. Самое главное в этих мастер-классах, как и в медицине, не навреди. Самое главное – то, что я не отбила у детей желание и дальше заниматься танцами, развиваться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция балерины Московского театра оперетты Юлии Дедекиной

Дети, с которыми я работала в основном занимаются национальными танцами. Надеюсь, те мастер-классы, которые я для них провела, помогут им более выразительно, более интересно раскрыться в национальных танцах", – подчеркнула Дедекина.

Мастер-классы по классическому танцу с балетмейстером Юлией Дедекиной должны также пройти в Галском, Ткуарчалском и Гагрском районах.