Год добрых дел: русские организации Абхазии подвели итоги

Пресс-конференция, посвященная подведению итогов совместной деятельности организаций соотечественников Абхазии, прошла во вторник 30 декабря. О том, что удалось осуществить за 2020 год и какие планы на будущее, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Помощь во время пандемии

Открыл пресс-конференцию председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев, отметив, что год выдался непростым, многие проекты осуществить не удалось из-за пандемии. Но с первых дней введения чрезвычайных мер по защите населения от коронавирусной инфекции в Абхазии организации соотечественников оказывали медицинскую и гуманитарную помощь государству, жителям Абхазии и российским соотечественникам, проживающим в республике.

Единый городской номер организаций был передан в горячую линию Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, где шла консультация граждан по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19. Также организации за счет собственных средств приобрели продукты и лекарства для 100 человек, среди которых были малообеспеченные семьи, пожилые люди и матери-одиночки. Атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко добавил, что было сшито и роздано более трех тысяч масок.

Организации соотечественников также поддержали движение "Мы Вместе", созданное абхазскими предпринимателями для сбора средств на организацию процесса оказания необходимой медицинской помощи народу Абхазии. Использовав свои дружеские связи в России, организации удалось получить благотворительное пожертвование в размере 10 миллионов рублей, из которых 9 миллионов 150 тысяч было перечислено в Министерство здравоохранения для приобретения медицинского оборудования. Особо отличившихся медицинских работников Гудаутского госпиталя организации соотечественников наградили медалями "За милосердие и благотворительность". Также в госпитале дезинфекторами работают волонтеры организации, которые несут круглосуточную семидневную смену. За счет благотворительного пожертвования организации соотечественников оказали продуктовую помощь 500 нуждающимся гражданам по всей Абхазии.

Организациями было сделано письменное обращение к вице-премьеру Российской Федерации Алексею Оверчуку с просьбой рассмотреть безвозмездную передачу российской вакцины "Sputnik V" для Республики Абхазия.

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Онлайн проекты и 75-летие Победы

Не менее важным в 2020 году стало 75-летие Великой Победы, организации соотечественников организовали поздравительную акцию для 28 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии. Ветеранам была передана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, а также они были награждены Георгиевскими крестами, которые вручил Вадим Мироненко.

Временно исполняющая обязанности президента фонда развития между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией Надежда Горяинова рассказала, что фонд запустил акцию для детей, посвященную 75-летию Победы. Дети в России, Донецке и Абхазии делали рисунки к 9 Мая. Также в 2020 году фондом были организованы два круглых стола на тему международных взаимоотношений между Абхазией, Россией, Донецкой и Луганской народных республик.

Был запущен и онлайн проект – портал "Книга Памяти", в котором собрана информация о ветеранах Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии и участниках локальных войн и конфликтов. А в социальной сети Facebook была создана группа "Бессмертный полк Абхазии онлайн", которая объединила более 500 участников граждан Абхазии и России.

Вадим Мироненко рассказал о том, что идет работа по восстановлению памятников воинам 1941-1945 годов, а также 1992-1993 годов.

В конце года организации соотечественников оказали поддержку в съемках пяти документальных фильмов "Моя война", который снимал Межрегиональный общественный фонд Москвы "Образование в третьем тысячелетии".

Председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев рассказал о том, что послу Российской Федерации в Абхазии Александру Двинянину было сделано предложение от организаций о создании при посольстве общественно-консультативного совета по делам соотечественников в Абхазии.

"Мы бы хотели обратиться ко всем организациям соотечественников Абхазии. В целом мы понимаем всю масштабность задач в дальнейшей консолидации соотечественников в Абхазии и надеемся, что мы вместе в новом 2021 году с целью активного, плодотворного взаимодействия всех многочисленных организаций объединимся в этом новом общественно-консультативном совете. Только в данном совете мы можем системно построить работу и коллективно работать", - сказал Рязанцев.

В завершении участники конференции поздравили граждан Абхазии с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья и абхазского долголетия.