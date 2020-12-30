Год добрых дел: русские организации Абхазии подвели итоги

Пресс-конференция, посвященная подведению итогов совместной деятельности организаций соотечественников Абхазии, прошла во вторник 30 декабря. О том, что удалось осуществить за 2020 год и какие планы на будущее, читайте в материале Sputnik.
Илана Миквабия, Sputnik
Помощь во время пандемии
Открыл пресс-конференцию председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев, отметив, что год выдался непростым, многие проекты осуществить не удалось из-за пандемии. Но с первых дней введения чрезвычайных мер по защите населения от коронавирусной инфекции в Абхазии организации соотечественников оказывали медицинскую и гуманитарную помощь государству, жителям Абхазии и российским соотечественникам, проживающим в республике.
Единый городской номер организаций был передан в горячую линию Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, где шла консультация граждан по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19. Также организации за счет собственных средств приобрели продукты и лекарства для 100 человек, среди которых были малообеспеченные семьи, пожилые люди и матери-одиночки. Атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко добавил, что было сшито и роздано более трех тысяч масок.
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Организации соотечественников также поддержали движение "Мы Вместе", созданное абхазскими предпринимателями для сбора средств на организацию процесса оказания необходимой медицинской помощи народу Абхазии. Использовав свои дружеские связи в России, организации удалось получить благотворительное пожертвование в размере 10 миллионов рублей, из которых 9 миллионов 150 тысяч было перечислено в Министерство здравоохранения для приобретения медицинского оборудования. Особо отличившихся медицинских работников Гудаутского госпиталя организации соотечественников наградили медалями "За милосердие и благотворительность". Также в госпитале дезинфекторами работают волонтеры организации, которые несут круглосуточную семидневную смену. За счет благотворительного пожертвования организации соотечественников оказали продуктовую помощь 500 нуждающимся гражданам по всей Абхазии.
Организациями было сделано письменное обращение к вице-премьеру Российской Федерации Алексею Оверчуку с просьбой рассмотреть безвозмездную передачу российской вакцины "Sputnik V" для Республики Абхазия.
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Онлайн проекты и 75-летие Победы
Не менее важным в 2020 году стало 75-летие Великой Победы, организации соотечественников организовали поздравительную акцию для 28 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии. Ветеранам была передана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, а также они были награждены Георгиевскими крестами, которые вручил Вадим Мироненко.
Временно исполняющая обязанности президента фонда развития между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией Надежда Горяинова рассказала, что фонд запустил акцию для детей, посвященную 75-летию Победы. Дети в России, Донецке и Абхазии делали рисунки к 9 Мая. Также в 2020 году фондом были организованы два круглых стола на тему международных взаимоотношений между Абхазией, Россией, Донецкой и Луганской народных республик.
Был запущен и онлайн проект – портал "Книга Памяти", в котором собрана информация о ветеранах Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии и участниках локальных войн и конфликтов. А в социальной сети Facebook была создана группа "Бессмертный полк Абхазии онлайн", которая объединила более 500 участников граждан Абхазии и России.
Вадим Мироненко рассказал о том, что идет работа по восстановлению памятников воинам 1941-1945 годов, а также 1992-1993 годов.
В конце года организации соотечественников оказали поддержку в съемках пяти документальных фильмов "Моя война", который снимал Межрегиональный общественный фонд Москвы "Образование в третьем тысячелетии".
Председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев рассказал о том, что послу Российской Федерации в Абхазии Александру Двинянину было сделано предложение от организаций о создании при посольстве общественно-консультативного совета по делам соотечественников в Абхазии.
"Мы бы хотели обратиться ко всем организациям соотечественников Абхазии. В целом мы понимаем всю масштабность задач в дальнейшей консолидации соотечественников в Абхазии и надеемся, что мы вместе в новом 2021 году с целью активного, плодотворного взаимодействия всех многочисленных организаций объединимся в этом новом общественно-консультативном совете. Только в данном совете мы можем системно построить работу и коллективно работать", - сказал Рязанцев.
В завершении участники конференции поздравили граждан Абхазии с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья и абхазского долголетия.