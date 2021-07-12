Сохранить память: в Sputnik рассказали о работе организации "Абхазпоиск"

Более 50 останков солдат, погибших в горах Абхазии в период Великой Отечественной войны, было найдено волонтерами за девять лет.

Поиски на территории Абхазии погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев начались в 2012 году. Действия этого движения были согласованы с профильными органами государственной власти, но официальным статусом оно не обладало и носило больше волонтерский характер.

Бадри Есиава, Sputnik

Сохранить память

Замдиректор музея "Боевой славы" имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Николая Медвенского на пресс-конференции в Sputnik рассказал, что два месяца назад в Минюсте страны зарегистрировали республиканскую общественную организацию "Абхазпоиск".

"У Абхазии непростая история. К сожалению, воин на нашей памяти было немало. Главная наша задача – это содействие органам госвласти в осуществлении деятельности по сохранению и увековечения памяти павших воинов при защите отечества. Мы ни в коем случае не хотим подменять собой основное направление государственной политики, которая осуществляется в Абхазии", - отметил он. © Sputnik / Александр Кондратюк Родственники троих уроженцев Абхазии, которым не вручили ордена Славы, найдены

Помимо поисков останков и мест захоронений защитников страны, как в период Великой Отечественной войны, так и в годы Отечественной войны народа Абхазии, новая организация ставит перед собой цель по уходу за воинскими захоронениями, в проведении семинаров или же круглых столов для молодежи по событиям тех лет.

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Медвенский надеется, что также удастся пролить свет на некоторые исторические факты Первой Мировой войны, в которой участвовала "Абхазская сотня", сформированная из 500 кавалеристов из Абхазии. Он не исключает вероятности найти родственников этих воинов, и они могут обладать важной информацией.

В 2009 году при поддержке фонда развития "Амшра" и помощи сотрудников тогдашнего Управления по чрезвычайным ситуациям был осуществлен пилотный проект "Тропой героев", участники которого посетили места боевых действий в направлении Санчарского перевала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция посвященная работе движения "Абхазпоиск"

"Молодые ребята увидели своими глазами места, где проходили бои. Кое-где нам в пути встретились фрагменты останков советских воинов. Наверное, именно тогда и было принято решение не ограничиваться однодневной акцией и заняться более серьезным делом", - рассказал Медвенский.

В августе этого года назначена экспедиция на Марухский перевал, что будет согласовано с профильными государственными органами. Медвенский уверен, что эта процедура нужна, так как проблема "черных копателей" в Абхазии все еще актуальна.

Опасная миссия

Участник поисковой экспедиции Андрей Какулия рассказал, что во время экспедиций нашли памятные плиты в районе Марухского перевала, но они разрушены выстрелами из оружия. Он уверен, что это дело рук грузинской армии, которая в годы войны в Абхазии там дислоцировалась. Через год после их обнаружения, обелиски были отреставрированы.

По рассказу Какулия, он увлекается охотой и в горах часто встречает останки солдат, боеприпасы, оружие, мины, гранаты.

"Они до сих пор лежат там и представляют опасность. Поэтому нам нужны инструкторы, которые умеют разминировать, уничтожать боеприпасы. Мы находим их, но уничтожать не имеем права", - сказал он и добавил, что в подобные экспедиции нужно вовлекать молодежь для воспитания в них патриотических чувств.

Сложность в реализации этой задачи во многом связана с финансированием. Каждая такая экспедиция несет за собой расходы и без спонсорской помощи провести их довольно тяжело. При наличии необходимой суммы можно будет увеличить время пребывания в горах от 3-5 дней, как обычно бывает, до одной или двух недель.

Какулия также вспомнил о случайном обнаружении немецкой позиции, где располагались пулеметчики и снайперы. В том месте остались фрагменты их одежды, что указывает на возможное захоронение нацистских солдат где-то по близости. Земля вокруг была усыпана патронами и это значит, что там велись бои.

Отличить останки советских и немецких солдат не сложно. По словам специалистов, это можно сделать по деталям их обмундирования, вооружения и снаряжения, если не удалось найти никаких документов. Они также уточнили, что противник почти всегда хоронил своих бойцов, но были редкие исключения, когда солдат мог потеряться без вести или его могла накрыть снежная лавина.

За девять лет волонтеры нашли более 50 останков красноармейцев, восемь из которых удалось идентифицировать. Их родственники приезжали в Абхазию к месту, где были перезахоронены их предки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция посвященная работе движения "Абхазпоиск"

Мирон Тания тоже с самого начала был среди тех, кто занимается поиском останков погибших. Он рассказал, что задача эта сложная, опасная, но важная.

"Хочется приложить силы к тому, чтобы они были захоронены с почестями. Это нелегко, но надо иметь желание и делать это", - сказал он.

Во время походов волонтеры поднимаются на высоту 2-3 тысячи метров над уровнем моря. Воздух там тяжелый и нужно несколько дней на акклиматизацию. Рельеф зоны поисков тоже непрост. Исключать несчастные случаи нельзя.

"Туда должны идти подготовленные люди. Там нужно быть и альпинистом, и поваром, и строителем. Когда мы были в последний раз, пошел сильный ливень и ветер свалил палатку, кухню затопило. Нужна очень хорошая физическая подготовка. Наши горы очень опасные", - уверен Какулия.

В планах членов "Абхазпоиска" совершить совместные экспедиции для уборки коллективных и одиночных захоронений участников Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии, как на территории республики, так и в России. В частности, в Ставропольском крае, где проходили кровопролитные бои, и откуда фашистская армия продвигалась в Закавказье.