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Фото из пресс-центра

Рок на балалайке: пресс-конференция музыканта Андрея Кирякова в Sputnik

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-конференция известного российского балалаечника Андрея Кирякова

Пресс-конференция известного российского балалаечника Андрея Кирякова прошла в пресс-центре Sputnik 6 сентября.

Андрей Киряков - единственный в России музыкант, который владеет игрой на балалайках четырех видов - прима, электро, альт, контрабас. В Абхазию артист привез новую музыкальную программу "Три балалайки", которая включает в себя исполнение современных композиций, рока и попсы.

© Foto/ Андрей Киряков
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На пресс-конференции в Sputnik Киряков признался, что главная задача для него показать молодому поколению музыкантов, что на балалайке можно сыграть все – от народной музыки до рока. Музыкант отметил, что рад, что в Абхазии ему довелось показать народную культуру русского народа.

По окончании пресс-конференции музыкант исполнил свой уже популярный кавер на хит группы Queen "Show must go on", который ранее оценила и сама группа на своей странице в Instagram. Гости пресс-центра Sputnik поспешили запечатлеть необычное исполнение на телефоны, одновременно подтанцовывали.

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Теги:
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