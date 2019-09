Шоу должно продолжаться: в Sputnik гремел рок на трех балалайках

Андрей Киряков - единственный в России музыкант, который владеет четырьмя видами балалаек - прима, электро, альт, контрабас. Он же автор собственной концертной программы "Три балалайки".

В репертуаре музыканта не только народная музыка. На балалайке Киряков может исполнить практически все – от фольклора, до мировых рок-хитов и современной попсы. Одна из фишек концертной программы Кирякова – кавер на песню группы Queen "Show must go on", которую он исполнил и в пресс-центре Sputnik.

Не обошлось и без народной музыки, для журналистов прозвучала известная песня "Валенки", правда, в современной аранжировке с элементами рока.

