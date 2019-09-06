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Шоу должно продолжаться: в Sputnik гремел рок на трех балалайках

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

Пресс-конференция известного российского балалаечника Андрея Кирякова прошла в пресс-центре Sputnik 6 сентября.

Андрей Киряков - единственный в России музыкант, который владеет четырьмя видами балалаек - прима, электро, альт, контрабас. Он же автор собственной концертной программы "Три балалайки".

© Foto/ Андрей Киряков
Балалайка или ничего: музыкант Киряков подготовил необычный рок-концерт для Абхазии

В репертуаре музыканта не только народная музыка. На балалайке Киряков может исполнить практически все – от фольклора, до мировых рок-хитов и современной попсы. Одна из фишек концертной программы Кирякова – кавер на песню группы Queen "Show must go on", которую он исполнил и в пресс-центре Sputnik.

Не обошлось и без народной музыки, для журналистов прозвучала известная песня "Валенки", правда, в современной аранжировке с элементами рока. 

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