Джинджия: за сбор мраморного клопа заплатят из правительственного фонда Абхазии

"Население активно подключилось к механической сборке вредителя, что отрадно. Особенно активно проявляют себя жители Галского, Ткуарчалского, Очамчырского и Гулрыпшского районов. Когда объявили механический сбор, было собрано около двух с половиной тонн мраморного клопа. За все это платила Российская Федерация. В настоящий момент снова проходит сбор, думаю, что последний. Наше правительство пообещало выплатить необходимую сумму за собранного вредителя из правительственного фонда. Думаю, что в пятницу будет проводиться оплата", — сообщил Аркадий Джинджия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

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