Пагава о первом матче сборной Абхазии в ConIFA: нужно укрепить оборону

"Защита сыграла неплохо, но можно было ее лучше укрепить. Нужно упор делать на защиту. К сожалению, Анри Хагуш не отпустили на этот чемпионат. Защита пока справляется своими силами. К следующему чемпионату мы будем ждать Анрика. А игра в обороне всегда непредсказуема. Но сегодня результат показали хороший", – добавил Пагава.
Подробнее читайте в материале Сарии Кварацхелия>>
2 июня сборная Абхазии сыграет с командой Карпаталии.
В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.
Сборная Абхазии одержала первую победу в Лондоне>>
Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.