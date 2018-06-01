15:52 01 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.72
Поиск
Дмитрий Пагава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пагава о первом матче сборной Абхазии в ConIFA: нужно укрепить оборону

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
ConIFA 2018 (21)
2530

В первой игре на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA футболисты сборной Абхазии показали высший результат, но хотелось бы, чтобы в целом игра была более стабильной, отметил в интервью Sputnik Абхазия вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

"Защита сыграла неплохо, но можно было ее лучше укрепить. Нужно упор делать на защиту. К сожалению, Анри Хагуш не отпустили на этот чемпионат. Защита пока справляется своими силами. К следующему чемпионату мы будем ждать Анрика. А игра в обороне всегда непредсказуема. Но сегодня результат показали хороший", – добавил Пагава.

Подробнее читайте в материале Сарии Кварацхелия>>

2 июня сборная Абхазии сыграет с командой Карпаталии.

В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

Сборная Абхазии одержала первую победу в Лондоне>>

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Темы:
ConIFA 2018 (21)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Давайте говорить!

    Проблемы двусторонних отношений России и Латвии всегда решались и будут решаться дипломатическим путем, заявил российский посол в республике.

  • Эмблема военных учений Perkuno griausmas 2018 (Гром Перкунаса – 2018)
    Репетиция войны

    В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения в истории страны "Гром Перкунаса – 2018" с участием 9 тысяч военнослужащих.

  • Тирасполь
    Путь к решению

    Майский раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме был продуктивным и принес конкретные результаты.

  • Селевой поток в Таджикистане
    Удар стихии

    В результате проливных дождей, спровоцировавших сход селей, полностью разрушены 26 домов в Хатлонской области Таджикистана.

  • Swedish police prepare to check an incoming train at the Swedish end of the bridge between Sweden and Denmark in Malmo, Sweden
    Оставили под стражей

    В Швеции продлили арест узбекистанцам, которых подозревают в причастности к финансированию террористов.

  • Корреспондент Sputnik Эстония облачилась в рыцарские доспехи
    Рыцари XXI века

    Основатель рыцарского клуба в Таллинне рассказал Sputnik Эстония, как проходит подготовка к турнирам, легко ли быть рыцарем и сколько может весить полная экипировка.

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лучшие фото Sputnik в мае 2018 года
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia