Пагава о первом матче сборной Абхазии в ConIFA: нужно укрепить оборону

В первой игре на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA футболисты сборной Абхазии показали высший результат, но хотелось бы, чтобы в целом игра была более стабильной, отметил в интервью Sputnik Абхазия вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

"Защита сыграла неплохо, но можно было ее лучше укрепить. Нужно упор делать на защиту. К сожалению, Анри Хагуш не отпустили на этот чемпионат. Защита пока справляется своими силами. К следующему чемпионату мы будем ждать Анрика. А игра в обороне всегда непредсказуема. Но сегодня результат показали хороший", – добавил Пагава.

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2 июня сборная Абхазии сыграет с командой Карпаталии.

В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

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Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.