Ладария о ливне в Гудаутском районе: нанесен серьезный ущерб

"Дожди были очень сильные, многие хозяйства затоплены. Мы ездим и смотрим, какой ущерб нанесен, позже будет все подсчитано. В селе Абгархук серьезный ущерб нанесен дороге, смыло и обвалилась в нескольких местах. Нанесен ущерб кукурузным полям и виноградникам. В Гудауте затопило несколько улиц: Гобечия, Маяковкого, Чанба частично. Во многие дома вода зашла, затопило первые этажи. Я, например, такого дождя в Абгархуке не видел. Примерно с 8 утра дождь шел до часа дня беспрерывно, такой поток воды не припомню. И это все обрушилось, видимо, на ограниченную территорию, на села близлежащие к городу, а в некоторых же селах района совсем не было дождя. Сейчас работают грейдеры, в городе мы создали комиссию, которая будет оценивать ущерб от стихии. Это действительно чрезвычайная ситуация, такой поток воды невозможно было остановить техникой. Сейчас будем, насколько возможно, устранять последствия. Но, я уверен, что своими силами возместить ущерб не сможем, будем обращаться в правительство", — сказал Ладария.

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