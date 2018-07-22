Мариам Мерабова об Абхазии: очень больно видеть эти зияющие раны спустя 25 лет

Джазовая вокалистка Мариам Мерабова часто приезжает с семьей отдыхать в Абхазии. Чем так приглянулась ей эта страна и как сделать край еще более привлекательным, певица рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.

"То, что касается природы Абхазии, господь уже создал. Люди здесь, конечно, прекрасные. Я называю Абхазию нашей Кубой, говорю, поедем на нашу Кубу. Я с детства помню былое великолепие, и эти ротонды, и где мороженое продавали. Я очень хочу, чтобы это все снова зацвело. Я не абхазка, но для меня, как для человека культуры, очень больно видеть эти зияющие раны спустя 25 лет. Хочется, чтобы за болезненной ситуацией в спорах, кому же это все принадлежит, не забывали, что это сейчас на глазах уходит. Пока эти величественные остатки можно сохранить и начать восстанавливать без споров", — сказала Мариам Мерабова.

В рамках III Международного фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" джазовое трио Армена Мерабова и специальный гость Мариам Мерабова устроили вечер свободной музыки на международном джазовом фестивале в Сухуме.