Грачевский о запрете на въезд в Грузию: был в Абхазии и снова поеду

"Это была моя первая поездка в Грузию. Я долго и тщательно к ней готовился, мы с женой планировали там премьеру клипа, премьеру песни, много мероприятий. Конечно, это было жутко обидно. Мы шли с миром, мы шли с искусством, с открытым сердцем, а результат вот такой. Я посол мира, потому что в руках моих только одно – кино, искусство. То есть, когда меня зовут куда-то, я встаю и еду, я меньше всего думаю, что мне за это будет и к кому ехать, к кому не ехать. Мне искренне обидно, но это же несмертельно и неизвестно, кому хуже. На границе, в погранслужбе, сидящие молодые женщины заулыбались и, понимая, кто я, стали мне рассказывать, что они и их дети тоже смотрят "Ералаш", мои первые шаги в погранслужбе. Вот что было дорого. Нам объявили, в связи с тем, что вы посещали Абхазию, вам запрещен въезд по закону Грузии. Это их суверенная страна, как они считают, так они и делают. Что мы можем сказать? Я был в Абхазии в прошлом году и, наверное, и сейчас поеду. Я езжу к людям, я не езжу на политические мероприятия, я езжу к тем, кто хочет меня видеть и кто мне рад. Я не думал и не обсуждал вопрос, согласен я или нет с тем, что Абхазия отделилась от Грузии. Это уже второй, чисто политический вопрос. Я занимаюсь искусством, и это не мой вопрос. Это решал народ, который там живет, значит, им так надо", – сказал Грачевский в эфире радио Sputnik Абхазия.

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21 ноября в среду грузинские пограничники отказали во въезде в страну троим участникам фестиваля российского кино "Свидание - кинороман" - известному российскому режиссеру, художественному руководителю детского киножурнала "Ералаш" Борису Грачевскому, его супруге Екатерине Белоцерковской, а также генеральному продюсеру фестиваля "Свидание - кинороман" Владимиру Пирожку.

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